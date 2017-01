0

Quim Machado ficou... sem rodas no seu Mercedes

Poucas horas depois de ter comandado o Belenenses a uma vitória por 1-0 diante do Rio Ave, Quim Machado acabou por ter poucas razões para sorrir. De regresso à sua cidade natal (Santo Tirso) para gozar o dia de folga, o técnico dos azuis deparou-se, pela manhã, com o seu Mercedes sem as quatro rodas, aparentemente roubadas durante a noite. (Foto: DR Record)