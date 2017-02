86

Quinteto do Benfica não quis perder este momento

Raúl Jiménez, Pizzi, Fejsa, Luisão, Mitroglou e Carrillo são os cinco jogadores do Benfica que aparecem no novo avião vestido à Benfica da Emirates, um Boeing 777-300. O avião foi apresentado esta manhã no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e este quinteto não quis perder a hipótese de tirar várias 'selfies' com o aparelho. [Fotos: Paulo Calado]