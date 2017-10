0

0



Quiz: o que separa Ronaldo e Messi em 2017

No dia em que Cristiano Ronaldo se prepara para receber mais um prémio The Best, mostramos-lhe algumas diferenças entre o craque português e Lionel Messi em 2017, seu rival dos últimos anos nos troféus individuais para melhor do mundo. [Vídeo: Perform Group]