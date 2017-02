1120

1



Racismo em jogo na Sérvia leva jogador do Partizan às lágrimas

O racismo continua a marcar o futebol pelas piores razões. Desta feita foi na Sérvia que se deu mais um triste episódio com insultos racistas. O caso foi com Everton Luiz, médio brasileiro do Partizan Belgrado. Durante o jogo da 1.ª liga sérvia entre o Rad Belgrado e o Partizan - que terminou 0-1 - os adeptos do clube da casa passaram os 90 minutos a imitar sons de macaco e a proferir insultos racistas sempre que o brasileiro tocava na bola. No final do encontro Luiz não conteve as lágrimas.