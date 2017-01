0

Rádio catalã cantou o hino do Sevilha quando Jovetic marcou

Depois da 'azia' quando Sergio Ramos marcou o golo da vitória frente ao Sevilha, já nos descontos, desta vez a RAC1 teve motivos para celebrar. A rádio catalã, afeta ao Barcelona, viu Jovetic marcar o golo da vitória do Sevilha, terminando com a impressionante série de jogos sem perder do Real Madrid (ia à procura do 41.º), e festejou cantando... o hino do clube andaluz.