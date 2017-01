0

0



Rafa fez um chapéu com medidas certas

Benfica-Tondela, 4-0



3-0, Rafa (84'): Rafa estreia-se a marcar de águia ao peito no momento do jogo. Jonas, no meio-campo, coloca a bola no campeão europeu, rápido a desmarcar-se. De primeira, o atacante remata colocado, aproveitando o adiantamento de Cláudio Ramos. O guarda-redes estica-se, ainda toca na bola, mas não evita o golo