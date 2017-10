1

Rafael Leão faz história entre os jovens da formação lançados por Jesus

Desde que chegou ao Sporting, no verão de 2015, Jorge Jesus já estreou oito jovens da formação. Só ontem, diante do Oleiros, lançou três de uma assentada. Um deles, Rafael Leão, tornou-se mesmo no mais jovem a ser utilizado pelo técnico. Foi opção com apenas 18 anos e marcou mesmo um golo na partida referente à Taça de Portugal.