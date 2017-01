398

Rafael Lopes salta sem oposição e faz o primeiro do Chaves

Rafael Lopes inaugurou o marcador logo no primeiro minuto da partida. Numa jogada de contra-ataque do Chaves, Perdigão faz o cruzamento do lado direito e o avançado salta sem oposição no centro da área e faz de cabeça o 1-0 para os da casa.