Raminhos enviou boas energias para Ederson... e foi isto

António Raminhos esteve na terça-feira no Estádio da Luz a assistir ao benfica- Borussia Dortmund, da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O humorista viu o seu Benfica ganhar por 1-0, com golo de Mitroglou e... muitas defesas de Ederson. Entre as quais esta que Raminhos não viu, mas pressentiu.