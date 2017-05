114

Ramsey despediu-se de 2016/17 com golo fantástico

O Arsenal falhou este domingo o apuramento para a Liga dos Campeões 2016/17, ao acabar a Premier League em quinto, mas mesmo assim despediu-se com um triunfo por 3-1 diante do Everton. A cereja no topo do bolo (que teve sabor amargo...) foi colocada por Aaron Ramsey, com este golo sensacional.