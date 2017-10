0

Ranking da UEFA: domínio dos clubes ingleses

Finalizada a terceira jornada desta fase de grupos, as equipas inglesas têm razões para sorrir. Man. United, Man. City e Chelsea lideram os respetivos grupos de forma isolada, enquanto o Tottenham reparte o primeiro lugar com o Real Madrid. Com a derrota do CSKA Moscovo, a Rússia também não aproveitou os desaires de Benfica e Sporting para ganhar vantagem sobre Portugal no ranking da UEFA.