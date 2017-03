0

0



Ranking dos jogadores jovens mais caros pode ter novo líder

O agente Mino Raiola diz, segundo o 'The Sun', que o acordo está feito e que no verão há um jogador de 18 anos que entra diretamente para a liderança do ranking dos jovens jogadores mais caros de sempre. Veja quem irá juntar-se a este top 10, que inclui o português Renato Sanches. [Fotos: Reuters, EPA e Getty Images]