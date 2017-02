0

Ranking UEFA: Portugal ‘ataca’ Rússia no Porto

Hoje, no Estádio do Dragão, o FC Porto precisa de bater a poderosa Juventus para ajudar Portugal a recuperar o 6º lugar do ranking da UEFA, que desde a semana passada pertence à Rússia. Contudo, caso tal suceda, bastará amanhã um triunfo de alguma formação russa na Liga Europa para Portugal voltar a cair para a 7ª posição do ranking.