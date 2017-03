0

Reação de Pogba à derrota do Manchester United está a gerar polémica

O Manchester United foi eliminado da Taça de Inglaterra na segunda-feira ao ser derrotado pelo Chelsea em Stamford Bridge. No final do encontro, Paul Pogba cumprimentou Antonio Conte e também jogadores do Chelsea, como o seu compatriota Kanté (autor do único golo do encontro) de sorriso na cara e, nas redes sociais, as imagens tornaram-se virais.