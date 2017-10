0

0



Reacção de Messi mostra bem a crise na seleção argentina

No final do Argentina-Peru [0-0], Lionel Messi foi o rosto do desapontamento com mais dois pontos perdidos na corrida para um lugar na qualificação para o Mundial 2018 na Rússia. O descontamento foi visível na cara do craque argentino, que se arrisca a ficar de fora do Campeonato do Mundo, pois a Argentina, com 25 pontos, encontra-se em 6.º lugar.