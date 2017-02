0

Real Madrid 'a dormir' só podia dar nisto...

Bastaram nove minutos do líder Real Madrid no Mestalla para a Liga espanhola ficar reaberta: primeiro Zaza a fazer o golo da tarde e depois Orellana, a passe de Nani, a tornar-se no primeiro futebolista da história a marcar aos merengues na mesma Liga por dois clubes diferentes (já o fizera pelo Celta). A entrada a dormir do Real foi suficiente para a equipa de Voro somar, pela 3ª vez esta época, duas vitórias seguidas na Liga (2-1). Claro que os 'memes' não passaram ao lado do 'deslize'...