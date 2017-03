0

Real Madrid em San Mamés e Roberto Carlos dá a tática para o pré-jogo

O Real Madrid defronta este sábado o Athletic Bilbao, em jogo da 28.ª jornada da liga espanhola. A equipa de Zidane procura conquistar os três pontos para se manter como líder do campeonato. E à chegada a San Mamés, palco do jogo deste sábado, Roberto Carlos, antigo jogador merengue atualmente embaixador do clube, deu a "tática" para o pré-jogo.