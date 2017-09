812

Real Madrid ficou a ver o Betis jogar durante 1 minuto... até ao golo (aos 90'+4)

Ponto prévio: nestas imagens a equipa que fica a ver jogar é mesmo a do Real Madrid. Esta é toda a jogada do golo que deu o triunfo ao Betis no Santiago Bernabéu... aos 90'+4. É quase um minuto de troca de bola até ao cruzamento finalizado por Sarabia, onde se nota ainda outro pormenor extraordinário: Sergio Ramos nem esboça reação. Inacreditável.