Real Madrid perde com Girona e já falam no adeus ao campeonato

O Real Madrid sofreu este domingo a segunda derrota na liga espanhola, ao perder em casa do Girona, por 2-1, em jogo da 10.ª jornada, ficando a oito pontos do líder Barcelona. No primeiro encontro da história entre as duas equipas, Isco ainda colocou os 'merengues' em vantagem, aos 12 minutos, mas Stuani (54) e Portu (58) deram o triunfo ao conjunto catalão. A imprensa espanhola já fala no adeus ao campeonato.