Real Madrid responde com golos ao 'dia não' de Ronaldo

Ronaldo disputou no sábado, frente ao Málaga, o encontro 250 na Liga espanhola, marca que o Real Madrid destacou neste vídeo com uma seleção dos melhores golos do craque. Desde que chegou aos merengues, no verão de 2009, o internacional português marcou 273 golos nesta competição, que lhe permitiram conquistar três Botas de Ouro e três troféus Pichichi. Depois de uma 'tarde não' no jogo de ontem, um ânimo extra!