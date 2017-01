733

Rebentamento de petardos deixou Geraldes e Roberto no relvado

No momento em que o Moreirense festejava o primeiro golo, voaram petardos da zona dos adeptos do Sp. Braga para o relvado. O rebentamento deixou Geraldes e Roberto em dificuldades no relvado e obrigou à interrupção temporária da partida. [Frames: RTP]