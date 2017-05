0

Reconhece estas comandantes?

A mãe e as irmãs de Cristiano Ronaldo estão no Egito, onde Kátia Aveiro deu na sexta-feira um concerto. Este sábado Dolores Aveiro e as filhas, Elma e Kátia, foram passear de barco, vestidas a rigor, como mostram as fotografias que publicaram no Instagram.