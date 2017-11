Reconstrução do tendão de Aquiles de Santi Cazorla foi obra de engenharia

Santi Cazorla mostrou sem receio ou pudor como foi a operação e o doloroso processo de recuperação. Em maio, o Dr. Mikel Sánchez fez-lhe uma reconstrução quase completa do tendão de Aquiles. Uma autêntica obra de engenharia, uma vez que as bactérias e as infecções "comeram-lhe" quase oito centrímetros daquela zona do pé. [Fotos: Pablo García, serviço especial Marca/Record]