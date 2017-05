0

Record recebe prémio 'online' do CNID

A Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID) atribuiu esta segunda-feira, na cerimónia no Museu do Desporto, o Prémio 'On-Line' ao Jornal Record. O Prémio Nuno Ferrari (Fotografia) foi para Manuel Azevedo, também do Record, neste último caso a título póstumo, tendo a família recebido o galardão.