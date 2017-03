0

Recordar o Portugal O'Meeting 2017

Thierry Gueorgiou e Simone Niggli foram os grandes vencedores do Portugal O' Meeting 2017. Mas mesmo aqueles que não venceram levaram, certamente, para casa recordações que jamais esquecerão, do maior evento do calendário mundial de inverno de orientação, realizada em Alter do Chão, Crato e Portalegre.