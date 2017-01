9

4



Reforços do Sporting já começam a dar nas vistas

Ary Papel e Gelson, jogadores angolanos que chegaram em dezembro a Alvalade vindos do 1.º de Agosto, estrearam-se esta quinta-feira com a camisola do Sporting num jogo-treino entre a equipa B dos leões e o Munique 1860 [Fotos: Rui Minderico]