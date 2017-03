0

'Rei' Ibrahimovic encontra outro rei no estádio do 'inimigo'

"Um rei reconhece outro rei": assim legendou Zlatan Ibrahimovic esta fotografia que partilhou no seu Instagram ao lado de Juan Carlos, rei emérito de Espanha. O jogador dos red devils, que já se auto-intitulou rei de Manchester várias vezes, esteve, a par do monarca espanhol, a assistir ao Manchester City-Liverpool, no domingo