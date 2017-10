0

Relator argentino passou-se e desatou a insultar Messi em direto

No dia em que a Argentina joga a presença no Mundial em casa do Equador, vale a pena recordar um relato impressionante de Daniel Mollo, da Rádio Cooperativa, que desatou a insultar Lionel Messi durante o jogo com o Peru. Está legendado em castelhano, mas é fácil perceber...