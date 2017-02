2048

Relvado da Luz vai ser pisado por 344 milhões... de euros

A Liga dos Campeões também é conhecida como 'liga dos milhões' e os onzes de Benfica e Borussia Dortmund, que se defrontam esta terça-feira, às 19H45 no Estádio da Luz, são um bom exemplo disso mesmo. Do lado português, a equipa titular está avaliada em 99,5 milhões de euros; do lado germânico os valores são mais astronómicos e ascendem aos 244,5 milhões. Os dados foram recolhidos do site 'transfermark.co.uk'.



[Fotos: Filipe Farinha, Paulo Calado, Simão Freitas, Pedro Ferreira, Fernando Ferreira, Luís Manuel Neves, EPA, Reuters]