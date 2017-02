3

Um presente do céu que Howson transformou num inferno para o guarda-redes

O Norwich recebeu e venceu o Nottingham Forest por 5-1, na 31.ª jornada do Championship. E a goleada começou com estrondo. Um mau alívio da defesa adversário na sequência de um canto apanhou Jonny Howson na 'cabeça' da área e o médio inglês não hesitou um segundo, aplicando um forte pontapé que deixou Stephen Henderson com um torcicolo.