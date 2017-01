0

Rémy Cabella teve de levar sete pontos... mas nem falta foi!

Rémy Cabella sofreu uma entrada dura durante o jogo com o Monaco e teve de ser substituído. O médio do Marselha teve mesmo de levar sete pontos e deu conta do resultado final no Snapchat. "Sete pontos e mesmo assim não foi falta" escrever o francês naquela rede social.