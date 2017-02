63

Renault deixa 'escapar' o que pode ser o som do seu carro para 2017

A Renault está totalmente empenhada em afinar os últimos detalhes do carro para a temporada 2017 do Mundial de Fórmula 1. Todos os elementos da equipa preparam a apresentação que tem lugar terça-feira, em Londres (Inglaterra). Todos, literalmente. Como se percebe por este vídeo bem disposto da escuderia anglo-francesa, no qual o som que se ouve até parece um carro de F1...