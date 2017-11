Restaurante de Messi 'perdeu' a camisola de Neymar

Lionel Messi tem há cerca de um ano um restaurante em Barcelona, onde aproveita para mostrar aos clientes, através da decoração, aquilo que mais o marca. No ano passado, por exemplo, naquele espaço estavam penduradas as camisolas do argentino, de Suárez e Neymar, algo que agora... não sucede. Como o avançado rumou ao Paris SG, e apesar da amizade entre ambos, a camisola de Neymar já não mora na zona que antes estava reservada ao chamado MSN. (fotos: Globoesporte)