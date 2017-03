31

Restaurante do pai de Jorge Ferreira vandalizado

O restaurante de Armindo Ferreira, pai de Jorge Ferreira (árbitro do Estoril-Benfica), Taberna da Esquiça, em Fafe, foi esta madrugada vandalizado. Na parede do estabelecimento surgem as inscrições 'SD' e 'Aqui venera-se Calabote 86'. Recorde-se que em fevereiro do ano passado Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, e alguns amigos haviam estado naquele restaurante tendo a GNR sido chamada ao local.