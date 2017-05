0

Rhianna inspira coleção de uma conhecida marca de equipamentos desportivo

A atriz e cantora norte-americana Rhianna serviu de inspiração à multinacional de equipamentos desportivos Puma, na produção da linha 'Jelly Slide', que, segundo a própria marca, "é uma mistura de Rocócó Francês do século XVIII e do Neo Classicismo com um estilo 'lifestyle' atlético".





(Fotos: Puma)