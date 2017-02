228

1



Ricardinho acalmou os ânimos após as agressões a Mario Rivillos

Mario Rivillos, companheiro de equipa de Ricardinho, no Movistar, tentou retardar a reposição da bola em jogo e a sua ação não foi bem compreendida pelo treinador e pelos jogadores do El Pozo Murcia, que reagiram com violência. O melhor jogador de futsal do Mundo surge, no final do incidente, a tentar serenar os ânimos. A cena foi feia e, apesar da fraca qualidade do vídeo, percebe-se claramente o que aconteceu.