Ricardinho apadrinhou estreia do Sp. Braga com esta 'maldade'

O Sp. Braga estreou-se esta quarta-feira na UEFA Futsal Cup diante do campeão em título, o Inter Movistar, numa partida na qual o primeiro golo foi precisamente marcado por um português. Ricardinho, a estrela maior dos espanhóis - e melhor jogador do Mundo -, decidiu apadrinhar desta forma a estreia dos compatriotas, com um golo de belo efeito.