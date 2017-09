4

2



Ricardinho e Éder Lima ao 'despique': quem marcou o melhor golo?

A Seleção Nacional de futsal saiu derrotada do segundo particular diante da seleção russa, por 7-3, num jogo em que os craques Ricardinho e Éder Lima brilharam com grandes golos, num jogo transmitido pela CMTV. Agora veja... e escolha.