Ricardinho ficou perto de marcar um dos melhores golos da carreira

Ricardinho voltou a impressionar no jogo entre Inter Movistar e Catgas Energia Santa Coloma, que acabou com vitória da equipa do português por 3-1. O pontapé de bicicleta do mágico, que bateu no poste, foi aplaudido por todos, inclusive por parte dos adeptos rivais. Ficou perto de um dos melhores golos da carreira...