Ricardinho insiste em fazer destas coisas... e ninguém se cansa de ver

Ricardinho já nos habituou às suas jogadas geniais quer ao serviço da Seleção Nacional quer com a camisola do Inter Movistar. Desta feita, e frente ao Ríos Zaragoza,o português teve mais um pormenor que mais não foi do que um 'pormaior': o português recebeu a bola e com um simples toque tirou o defesa da frente, antes de oferecer o golo aum companheiro de equipa