Ricardo Pereira cruzou e Marega fez o bis

O FC Porto chegou ao quarto golo diante do P. Ferreira pouco depois da meia hora, graças a um golo de Moussa Marega, na sequência de um cruzamento de Ricardo Pereira. O maliano, com este golo, já é o melhor marcador dos dragões na Liga NOS, com sete tiros certeiros.