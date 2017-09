167

Ricardo Vaz Té volta a marcar na China

Desde que trocou os turcos do Akhisar pelos chineses do Henan Jianye, Ricardo Vaz Té parece ter reencontrado a veia goleadora. O avançado português, de 30 anos, apenas não marcou no jogo de estreia no campeonato chinês, somando este domingo o quarto golo em igual número de jogos. E, com mais um remate certeiro, aos 15', ajudou a sua equipa a vencer o Shandong Luneng por 2-1 na 26.ª jornada.