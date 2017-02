0

0



Ricciardo come um pimento... para dar cabo da cabeça ao afilhado de dois anos

Os pilotos de Fórmula 1 dão os últimos retoque na preparação para a temporada 2017, trabalhando no duro. Daniel Ricciardo também, o piloto da Red Bull não é exceção nesse capítulo. Mas o mesmo não se pode dizer de outros... o australiano é um verdadeiro campeão da boa disposição e ninguém escapa. Nem o afilhado Wilf. Ricciardo tratou de comer um pimento e deixou o menino de dois anos surpreendido com a loucura do padrinho.