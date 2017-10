0

Ricciardo ou não gosta de holandês... ou de Verstappen

Max Verstappen estava para começar a parte da conferência de imprensa após o GP do Japão na qual analisar a corrida em que ficou em segundo lugar quando levou com uma toalha na cabeça. O 'atirador' foi o companheiro de equipa da Red Bull, Daniel Ricciardo, que se sentou do outro lado de Lewis Hamilton (Mercedes), o vencedor. O holandês é que não esteve com meias medidas e entrou na brincadeira, ripostando com outra toalha mas também com água, para ver de acalmava o brincalhão do australiano.