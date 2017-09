135

Räikkönen reage a acidente via rádio... e o melhor é tapar os ouvidos

A Ferrari viu os seus dois pilotos ficarem fora do GP de Singapura logo na largada, na sequência de um acidente no qual esteve ainda envolvido Max Verstappen. Esta é a reação de Kimi Räikkönen via rádio, em conversa com o seu engenheiro de corrida, Dave Greenwood, falando do holandês da Red Bull-TAG Heuer.

Kimi: "Mas que c****** é que aquele gajo fez?"

Greenwood: "Não faço ideia. Estás bem, camarada?"

Kimi: "Sim, estou bem. Mas isto é... ridículo".