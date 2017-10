0

Robben arriscou Panenkada e ficou perto... do ridículo

A Holanda joga esta noite a 'vida' neste apuramento para o Mundial'2018, necessitando de vencer no duelo com a Suécia por 7-0 para seguir pelo menos para o playoff. A laranja até começou bem a noite, com Arjen Robben a marcar um penálti... que ia correndo muito mal.