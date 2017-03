0

1



Robben saiu irritado e Renato Sanches foi um dos que 'pagou'

Renato Sanches entrou aos 85' do B. Mönchengladbach-Bayern mas o momento foi tudo menos pacífico. O internacional português foi substituir Robben, que se mostrou irritadíssimo por ser ele a sair. No momento em que deixava o relvado, cumprimentou o médio de forma mais vigorosa, claramente desagradado, seguindo-se Carlo Ancelotti, que também não escapou à fúria do extremo.