Rocky Balboa foi 'apoiar' o Galatasaray... mas não serviu de muito

Os duelos entre Galatasaray e Fenerbahçe costumam ser palco de alguns dos mais tensos ambientes do mundo do futebol, mas também são jogos nos quais as claques procuram mostrar o melhor que têm para dar a nível de coreografias. Foi isso que sucedeu no domingo, com os fãs do Gala a mostrarem uma fantástica faixa no qual se destacava a figura de Rocky Balboa, a conceituada personagem interpretada por Sylvester Stallone. No final do encontro, apesar do fabuloso apoio, o marcador não saiu dos 0-0.