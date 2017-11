Ronaldinho não perde a magia e continua a fazer maravilhas

Ronaldinho ainda não perdeu a magia. O antigo jogador do Barcelona rubricou um belíssimo golo durante o jogo de veteranos entre América e Europa aos 63'. Refira-se que Fernando Meira também esteve em destaque ao abrir o marcador aos 10'. Com Patchon (64') a marcar para o continente americano e Gabriel (74') a empatar para os europeus, o jogo foi aos penáltis. Da linha de 11 metros, foram os americanos a levar a melhor por 5-4. Este encontro foi organizado pela Organização Mundial pela Paz e o dinheiro proveniente será destinado a causas humanitárias em Querétaro e aos afetados pelos terramotos de setembro passado no México que causaram 300 mortos.