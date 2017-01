961

0



Ronaldinho visita Gonçalo Guedes e companhia

Ronaldinho Gaúcho voltou este sábado a uma casa que bem conhece. O antigo internacional brasileiro marcou presença esta manhã no treino do PSG e posou para a fotografia com a equipa de Gonçalo Guedes; amanhã estará nas bancadas a assistir ao encontro com o Monaco, às 20 horas [Fotos: Twitter PSG]